Non rispetta gli orari ed è mal frequentato. Il questore firma dieci giorni di stop per il bar I Carabinieri hanno sospeso per 10 giorni le autorizzazioni di un pubblico esercizio a Malalbergo, su disposizione del Questore di Bologna. Clienti con precedenti di polizia per reati gravi avevano reso il locale un problema per l'ordine pubblico.