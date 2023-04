Non rispetta il divieto di incontrare i genitori Giovane in manette

Viola il provvedimento del giudice per incontrare i genitori verso i quali aveva un divieto di avvicinato e così un 25enne è finito in manette. I carabinieri della stazione di Galliera hanno infatti arrestato il giovane italiano che ha violato il provvedimento del giudice di divieto di avvicinamento. È successo verso le 10,30 del 29 marzo, quando i militari, dovendo notificare alcuni atti all’interessato, si sono recati a casa sua, senza però trovarlo. I carabinieri allora sono andati a cercarlo e lo hanno rintracciato poco dopo nell’abitazione dei genitori, da dove era stato allontanato per una misura restrittiva a seguito di un’indagine del 2021 proprio per il reato di maltrattamenti contro i familiari. Lo stesso 25enne era stato denunciato dai genitori ai carabinieri perché autore di comportamenti violenti e vessatori ripetuti nel tempo. Il ragazzo, vista la violazione della misura cautelare, è stato accompagnato in caserma e dichiarato in arresto. Il soggetto è stato poi rimesso in libertà in assenza di esigenze cautelari.

z. p.