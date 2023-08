"Non serve lamentarsi sui social Ecco come segnalare i problemi"

Tante le segnalazioni dei cittadini, tante le tematiche. E molte di queste vengono diffuse sui social della zona. Ecco dunque che a Ozzano arriva un vademecum dell’amministrazione comunale su dove e come fare le segnalazioni per far sì che vengano incanalate, ricevute ed evase nel modo più veloce possibile. ‘Segnalare bene per migliorare insieme’, questo il nome dell’iniziativa, lanciata anche in vista del periodo estivo. Nel vademecum, che è scaricabile dal sito del Comune è specificato che "ognuno può fare qualcosa di concreto per il benessere della propria comunità, a partire dai propri comportamenti. In quest’ottica, occorre considerare le segnalazioni non come comunicazioni di criticità fini a sé stesse, ma come uno strumento di collaborazione".

Nella piccola guida virtuale, poi, si specifica: "Con questo approccio è importante: indirizzare fin da subito, in modo corretto, la segnalazione al soggetto competente, fornire informazioni dettagliate investendo qualche minuto in più per inviare una segnalazione esaustiva, aggiungendo foto, descrizione, localizzazione e i propri recapiti personali (telefoniciemail) in caso vi sia necessità di essere ricontattati. Questa piccola guida non ha certamente la pretesa di essere esaustiva, ma nasce dall’esperienza maturata negli anni su materie e temi quotidiani. I social non sono lo strumento adatto su cui segnalare. Contatta gli uffici comunali interessati e prendi informazioni corrette piuttosto che perderti in lunghe discussioni online".

"Abbiamo pensato di approfittare di questo periodo estivo – precisa il sindaco Luca Lelli –, in cui i cittadini hanno qualche minuto in più per leggere, per fornire alcune brevi indicazioni sulle segnalazioni di vario tipo che i cittadini possono fare. Restano attivi comunque i canali ordinari, ma vengono fornite anche indicazioni specifiche su come comportarsi su alcuni temi. Ringraziamo quindi i cittadini che, in un’ottica di collaborazione, ci segnalano ciò che non funziona dandoci la possibilità di sistemarlo".

