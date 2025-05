"Non serve militarizzare. Sì a interventi integrati"

"Militarizzare la città non serve. Piuttosto servono politiche di sicurezza integrata che partano da un lavoro di prossimità". Il co-presidente di Coalizione civica Paolo Brugnara interviene nella polemica che da giorni infiamma gli opposti schieramenti, scaturita dalle immagini di una domenica pomeriggio di panico in Bolognina, con un ventisettenne marocchino, Zakaria Azmami, che armato di fobici ha ferito chiunque ha trovato sulla sua strada. "Come Coalizione civica – dice Brugnara – non abbiamo mai avuto paura di parlare di sicurezza: è un tema che va affrontato e i fatti di questi giorni lo hanno riportato al centro del dibattito politico". Per Brugnara, "quanto accaduto in piazza dell’Unità genera insicurezza e senso di sconfitta, così come lasciano sgomenti le immagini brutali dell’arrestato stordito a terra. Noi abbiamo la sede in Bolognina, ascoltiamo i cittadini. Molti chiedono più presenza delle forze dell’ordine, ma io non credo che la risposta a queste situazioni sia una militarizzazione delle strade. Credo invece che sia necessario sviluppare un percorso condiviso e partecipato di sicurezza urbana integrata, che vada ad agire anche sulle cause del malessere".

Per questo, per Brugnara, l’istituzione delle ‘zone rosse’ non è "funzionale a risolvere il problema. Se ci si limita ad allontanare le persone, senza valutare il perché siano in una determinata condizione, il problema viene soltanto spostato". E poi, prosegue l’esponente di Coalizione, "se un intervento temporaneo come dovrebbero essere le zone rosse viene prolungato nel tempo vuol dire che non è risolutivo".

Quali strumenti mettere in campo, allora? La strada tracciata con il protocollo studiato per piazza XX Settembre tra Comune e Ascom è un "esempio apprezzabile. In Bolognina ci sono tante iniziative simili, come quelle organizzate dalla casa di Quartiere Katia Bertasi o dalle tante associazioni. Restituiscono spazi alla socialità". Ma per Brugnara serve anche altro: "Servizi a bassa soglia, capaci di intercettare e aiutare persone con dipendenze, punti di accoglienza diffusa. Perché la disgregazione nasce da problemi sociali ed economici. Ed è qui che si deve intervenire per arginarla. Non serve – conclude – la propaganda strumentale che scarica le carenze sui servizi del territorio. Se si vuole che le persone si sentano sicure va sviluppato, tutti insieme, un lavoro sul territorio".

n. t.