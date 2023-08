Non si ferma all’alt: aveva un chilo di droga

La Polizia Locale di Reno Galliera ha sequestrato un chilo di hashish e arrestato un 46enne, residente a San Pietro, per detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, ai fini dello spaccio. Il fatto è avvenuto il 14 agosto scorso, poco dopo le 22, quando una pattuglia della Locale Reno Galliera, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato una Golf, con due persone a bordo, che percorreva la circonvallazione e che, alla vista dell’auto di servizio, ha iniziato ad avere un’andatura incerta, dando l’impressione che il conducente volesse accertarsi di essere seguito dalla pattuglia.

Insospettito dalla circostanza, l’equipaggio ha deciso di effettuare il controllo del veicolo e delle persone a bordo. Il conducente della Golf ha dapprima iniziato ad accostarsi al margine della strada prima di riprendere la marcia a forte velocità, insinuandosi in un reticolo di strade interne, con il chiaro intento di fare perdere le proprie tracce. La pattuglia è riuscita a raggiungerlo, bloccando il veicolo e fermando immediatamente l’uomo alla guida. Il passeggero, invece, ha aperto la portiera fuggendo a piedi, portando con sé una borsa.

Inseguito da uno degli agenti, dopo alcune centinaia di metri ha abbandonato la borsa riuscendo così a dileguarsi. L’esame del contenuto della borsa abbandonata ha reso chiaro il motivo della tentata fuga: al suo interno, infatti, erano celati 10 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, per un totale di circa un chilogrammo di sostanza stupefacente, posta sotto sequestro. Il conducente del veicolo, italiano di 46 anni, residente a San Pietro, è stato arrestato per detenzione e trasporto di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Si presume che la droga recuperata servisse a rifornire il mercato locale, anche in vista dei festeggiamenti di Ferragosto. In seguito al rito per direttissima l’arresto è stato convalidato, al pari del sequestro, e l’udienza per il giudizio sarà il prossimo 25 settembre.

Le indagini proseguono ora per cercare di dare un volto anche al passeggero della Golf, ancora ignoto. Soddisfazione per l’operato della Polizia Locale da parte del sindaco di San Pietro in Casale, Claudio Pezzoli, il quale ha dichiarato: "Mi congratulo con il Comandante e con gli operatori della Polizia Locale per il brillante risultato ottenuto, frutto del costante impegno da parte di tutti gli ufficiali ed agenti del corpo unico Reno Galliera nell’attività di controllo del territorio che ha consentito di sottrarre al mercato dello spaccio un ingente quantitativo di droga".

Zoe Pederzini