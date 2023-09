Non si ferma all’alt, inseguito e arrestato

Rocambolesco inseguimento in auto dei carabinieri della Compagnia di Molinella sabato scorso all’alba con il risultato di un arresto. L’arrestato è un giovane di 26 anni, disoccupato, residente a San Lazzaro, con precedenti penali, che ha dichiarato ai militari dell’Arma, di far uso di sostanze stupefacenti. Tutto ha inizio nel comune di Bentivoglio dove i carabinieri del radiomobile della Compagnia di Molinella, mentre stavano effettuando un normale servizio di controllo del territorio, hanno fermato una Bmw. Il conducente invece di fermarsi ha accelerato cercando di far perdere le proprie tracce. I militari dell’Arma hanno prontamente ingaggiato un inseguimento che è durato diversi chilometri. L’automobilista infatti si è diretto verso la Trasversale di pianura e qui ha imboccato lo svincolo del casello autostradale dell’Interporto, approfittando della sbarra alzata, perché era passata un’altra autovettura, e ha percorso a tutta velocità la corsia riservata al Telepass imboccando l’autostrada.

I militari dell’Arma, sempre all’inseguimento della Bmw hanno allora avvisato la polizia stradale che si è messa alla ricerca del fuggitivo. L’automobilista alla fine è stato intercettato nei pressi del casello autostradale Bologna – Fiera. Qui la Bmw ha forzato la sbarra di una delle uscite del casello e si è diretta in una via senza uscita. E’ presumibile dunque che il giovane non conoscesse la zona. I militari dell’Arma lo hanno raggiunto, bloccato e subito arrestato. Il 26enne si è giustificato dicendo ai carabinieri che aveva assunto sostanze stupefacenti. Dopo ulteriori controlli, è risultato che la Bmw è intestata ad un genitore. La macchina è stata posta sotto sequestro e poi l’arresto è stato convalidato. Sono in corso ulteriori accertamenti e gli esiti degli esami tossicologici. p. l. t.