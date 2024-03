"Non si perda tempo,. Urso rilevi il marchio"

"Se il governo vuole difendere concretamente il made in Italy, come comunicato alla Camera dal ministro Urso, intervenga e si impegni ad acquisire il marchio La Perla. Questo è il vero nodo da sciogliere al più presto, per difendere un pezzo storico dell’abbigliamento del nostro Paese". L’invito arriva dall’assessore allo sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, all’indomani dell’intervento di Urso che ha ventilato l’ipotesi di sfruttare la legge sul Made in Italy per acquisire il marchio La Perla.