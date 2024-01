Non si vaccinò: Tar conferma la sospensione per un carabiniere

Come il personale sanitario e scolastico, anche i dipendenti dei comparti difesa, sicurezza e soccorso, ugualmente esposti al pubblico, hanno gli stessi "doveri di protezione e di solidarietà" ribaditi dalla Consulta in relazione all’obbligo vaccinale. È uno dei motivi per cui il Tar ha confermato, respingendo il ricorso dell’interessato, la sospensione dal lavoro e dalla percezione della retribuzione decisa il 31 dicembre 2021 per un carabiniere del comando Legione, che non si era vaccinato contro il Covid. Il collegio, presidente estensore Ugo Di Benedetto, ha citato sentenze della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo e ha sottolineato che non ci sono ragioni per ritenere che il "sacrificio imposto" con la vaccinazione obbligatoria, "sia eccessivo, sproporzionato", nella valutazione scientifica del rapporto tra rischi e benefici. Né vaccinarsi è una ingerenza impropria nella vita privata visto che, per il Tar, "persegue una finalità di un interesse pubblico, il contenimento del contagio, per la tutela della società democratica, a tutela dei più fragili".