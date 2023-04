Non siamo consapevoli di ciò che compriamo Bisogna battersi per una moda migliore

Nell’ambito del Fast-Fashion, pochi ex-dipendenti di un noto marchio di moda hanno rilasciato interviste sui faticosi turni di lavoro che erano costretti a sostenere. Riguardo le recensioni, il 70% delle persone rilasciano opinioni negative sulla qualità dei vestiti e delle consegne forniti da aziende che promuovono questo genere di prodotti. Numerosi clienti hanno dichiarato che i vestiti arrivano rovinati e la consegna è spesso in ritardo e i corrieri sbagliano l’indirizzo. Nonostante tutto questo, ad alcuni piace il sito online perché la consegna è arrivata loro in orario e reputano i vestiti a un buon prezzo. Anche al fine di verificare questo, dal sondaggio svolto da noi in alcune classi della nostra scuola, è emerso che chi compra dice che c’è un buon rapporto qualità-prezzo, mentre chi non ha mai acquistato ha ribadito ciò che abbiamo già scritto. Come si contrasta la moda sbagliata che sfrutta i dipendenti? Francesca Boni, una ragazza che si batte per la moda sostenibile, in cinque punti ci dice come fare per contribuire a una moda migliore: accertare la qualità dei capi, comprare di meno, conoscere il costo per uso, acquistare anche vestiti usati e soprattutto spargere la voce, il punto più importante per contrastare il Fast-Fashion.