Non sminuite chi ha difeso l’onore d’Italia

Giuliano

Cazzola

Considero assurda la decisione della giunta di cambiare nella toponomastica di piazze, giardini e vie della città, la denominazione di chi si oppose al nazifascismo, che sarà ricordato o come "partigiano" o "partigiana", non più come "patriota" o "caduto per la Liberazione".

Questa modifica risponderebbe al bisogno di non usare per i propri caduti una definizione che la destra ha assunto per i suoi e che continua ad essere un carattere distintivo dei militanti di oggi. Se fosse questo il motivo, si tratterebbe di un grave errore politico: non si cede gratis ai propri avversari il diritto di fregiarsi del "patriottismo", che non è un disvalore. Nella tradizione dell’antifascismo, si è sempre negato alla destra fascista di attribuirsi l’amor di patria, di quella patria che la dittatura mortificò nelle libertà politiche e civili e trascinò nella guerra. Davanti al Tribunale Speciale che lo condannava ad una pesante pena detentiva, Gramsci rivendicò per il suo partito il dovere di riscattare l’onore dell’Italia dopo la disfatta a cui l’avrebbe portata il regime. Non possono definirsi "patrioti", difensori degli interessi nazionali nei confronti dell’Europa, coloro che ne hanno messo in discussione per anni i valori e le appartenenze. Quando la destra (Lega e Fd’I) in nome di un presunto patriottismo si dichiarava contraria alla Ue e alla moneta unica, gli si opponeva, giustamente, che quella politica avrebbe fatto il male dell’Italia. Era tanto vero che il governo Meloni ha dismesso le allucinazioni sovraniste e si muove in coerenza con le tradizionali alleanze dell’Italia e con la politica del governo Draghi. Non vi è differenza sostanziale tra l’essere stato "partigiano" o "patriota". Persino l’Anpi lo ha sottolineato. Negare ai "partigiani" combattenti e caduti nella Guerra di Liberazione, di essere dei "patrioti" non è un modo di valorizzarne, ma di sminuirne il sacrificio.