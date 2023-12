Non solo libri in biblioteca. Centomila euro di idee

La Biblioteca comunale di Vergato ha vinto un importante finanziamento di 100.000 euro dall’avviso pubblico ’Giovani in biblioteca’, indetto dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con un progetto dal titolo ’Vivi, immagina e percorri la strada per la Biblioteca: è la tua!’ ed è risultata assegnataria del finanziamento richiesto. Il costo totale del progetto sarà di 125.000 euro, di cui l’80% sostenuto dal Dipartimento e il 20% dal Comune di Vergato. Sarà un progetto finanziato per la durata di 18 mesi, con l’avvio all’inizio del prossimo anno e promuoverà azioni volte ad ampliare l’offerta di spazi di aggregazione destinati alla ripresa della socialità di ragazze e ragazzi con una scelta variegata di attività artistiche, formative, aggregative e culturali.

I partner istituzionali sono Istituzione dei servizi sociali educativi e culturali dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, CPIA Montagna – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, Istituto di Istruzione Superiore Luigi Fantini, Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù. "Questo finanziamento va a sottolineare, semmai ce ne fosse stato bisogno, l’eccellente attività educativa e di riferimento culturale che la biblioteca di Vergato svolge non solo per i propri cittadini ma per tutta la valle del Reno – ha affermato il sindaco Giuseppe Argentieri -. Ringrazio il personale impiegato che, come sempre, si rivela estremamente competente e capace e ringrazio inoltre l’assessore Gambari per avere stimolato e perseguito questa opportunità. La biblioteca di Vergato si è sempre contraddistinta, non solo per le normali attività di prestito librario e sala di lettura, ma per i suoi percorsi aggregativi, educativi e culturali da dagli zero fino ai cent’anni".

Con l’avvio del progetto, l’apertura della biblioteca sarà di 40 ore settimanali, pertanto integrando il normale orario di funzionamento con il mercoledì e il sabato pomeriggio, oltre alla serata del giovedi. Oltre ai normali servizi bibliotecari, il punto di forza sarà l’attivazione di cinque percorsi tematici.