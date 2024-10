Non solo mela rosa romana. Ecco il buono dell’Appennino

Torna la Tartufesta di Grizzana, un appuntamento che è più di una semplice occasione per gustare il tartufo bianco, eccellenza alimentare d’Appennino. Domani, 1° novembre, il paese sarà imbandito a festa per celebrare, insieme al fungo ipogeo più amato al mondo, mele, pere e altri frutti del passato, a cui sarà dedicata la terza sagra della mela Rosa Romana. Per tutta la giornata il pubblico potrà visitare la mostra mercato dei prodotti di montagna, partecipare a degustazioni di prodotti tipici e assistere a iniziative dedicate alle tradizioni agricole.

La cultura e la scienza agronomica sono ospiti d’onore al convegno organizzato dal comune di Grizzana con il contributo di Ri.Nova, cooperativa che si occupa di innovazione delle produzioni vegetali. "Quella di Grizzana è più di una bella sagra autunnale – afferma Cesare Calisti, ex sindaco e presidente della pro loco –. Qui si incontrano colori, odori e sapori del passato con la ricerca in agricoltura. Uno dei protagonisti di questo felice accostamento è il professor Silviero Sansavini della facoltà di agraria di Bologna, la cui partecipazione è impedita da un temporaneo problema di salute". I lavori si apriranno alle 10 nella sala consiliare, con il convegno "I giardini di Morandi" a cui parteciperanno Cesare Calisti, il maestro giardiniere Carlo Pagani e Caterina Morganti dell’associazione Terra Nostra. A seguire i contributi scientifici di Claudio Buscaroli di Ri.Nova, del prof. Luca Dondini, di Rossella Ghedini della Regione e di Francesco Marcucci del Tecnopolo Cnr di Bologna. Alle 12.30 ci sarà la consegna della pergamena "Custodi della biodiversità". Nel pomeriggio dalle 15, la giornata proseguirà con "Riscopriamo l’arte bianca", presso la sala affrescata di Villa Mingarelli a Grizzana.

Fabio Marchioni