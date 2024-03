Non solo mimose. Settimana di eventi per tutte le donne

In occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, il Comune di Persiceto propone vari appuntamenti a tema, promossi in collaborazione con le associazioni del territorio: allestimenti floreali e banchetti con le mimose, spettacoli teatrali e tante occasioni di riflessione sulla condizione femminile. Domani e venerdì 8 marzo, dalle ore 9 alle 13, l’associazione Udi-Unione Donne in Italia sarà presente sotto i portici di piazza del Popolo con ’Una mimosa per tutte’, banchetto informativo con distribuzione di mazzetti di mimosa e materiale divulgativo. Offerta libera. Venerdì 8 la centrale piazza del Popolo sarà decorata con un allestimento a tema floreale a cura della Associazione Turistica Pro loco San Zvan.

Giovedì, invece, alle ore 18.30, nella Sala consiliare del Municipio, in corso Italia 70 si terrà ’Non so se sapete…’. Racconti, aneddoti, poesie e tanto altro per raccontare, col sorriso, alcuni stereotipi culturali. Evento promosso dalla Biblioteca G. C. Croce in collaborazione con Cuciparole, Udi e gruppo di auto mutuo aiuto Mai più, con la partecipazione di Sara Forni e Fabiana Goretti. Ingresso gratuito.