Non solo spaccio ’di famiglia’: c’è un arsenale

Non solo droga e orologi preziosi (forse falsi), ma anche due machete, carte di credito intestate a sconosciuti, una pistola a salve tipo revolver, una semiautomatica ad aria compressa e una riproduzione di una mitragliatrice, tutte prive del necessario tappo rosso, poi ancora quattro tirapugni, due pugnali, una stella "da ninja" e tre katane. È questa una parte di quanto sequestrato lunedì dai carabinieri nell’appartamento della famiglia egiziana in Cipriani, in Bolognina, durante la perquisizione raccontata ieri dal Carlino.

Intanto è giunta la convalida dell’arresto per i tre indagati – figlio ventenne, madre e padre ultraquarantenni –; e il giudice ha disposto per il figlio gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, aggravando così in parte la misura cautelare dei soli domiciliari cui era già sottoposto, per i genitori invece l’obbligo di firma. I tre sono difesi dall’avvocato Francesca D’Onofrio.