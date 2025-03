Non solo taglieri. Ius cibi nelle mense scolastiche e sociali

Bologna non è la città dei taglieri, ma la realtà che inserisce lo Ius cibi nello statuto del Comune e della Città metropolitana. Lo rivendica il sindaco Matteo Lepore che rigetta la narrazione di una Bologna ’mortadellocentrica’ e punta sull’idea di diffondere le buone pratiche per migliorare qualità del cibo e salute della popolazione a partire dalle mense scolastiche (circa 20mila pasti serviti al giorno) e da quelle sociali. Passando dalla valorizzazione di orti urbani e mercati contadini.

"Si fa una narrazione distorta degli elementi del cibo come identità di Bologna. Qui si fa un grande lavoro: ogni giorno produciamo decine di migliaia di pasti per le scuole, con 80 menù diversi. Non possiamo ridurre tutto a ciò che succede in via Orefici", dice Lepore. Quello che matura nelle mense scolastiche "è spesso l’unico rapporto col cibo sano che i ragazzi hanno, in tanti casi anche l’unico cibo". Un grande lavoro, in termini di cibo sano, va fatto in particorare sugli adolescenti, "perché oggi – spiega Lepore – i disturbi alimentari sono sempre più in crescita e quindi dobbiamo partire presto per una buona cultura alimentare".

I primi riscontri dello Ius cibi riguarderanno le mense sociali. "C’è Mens sana – spiega Andrea Segré, agronomo ed economista dell’Unibo, delegato del sindaco per le politiche alimentari urbane e metropolitane – che ha un’attenzione particolare alla dieta delle persone fragili che vengono a usufruire dei pasti", ad esempio chi ha il colesterolo alto o il diabete. "Se hai una persona malata devi offrire certi alimenti", spiega durante l’incontro di ieri a Palazzo Pepoli. "Se tutte le mense sociali avessero la stessa attenzione, dall’Antoniano alle Cucine popolari, e queste mettessero a loro volta a disposizione loro contributi da ‘copiare’, questo potrebbe avere un ottimo impatto sulla salute delle persone", conclude. Dal diritto a un’alimentazione sana si passa al decreto Unesco che presto il Comune rivoterà, dopo aver bocciato 17 progetti di nuovi locali su 18. "Non abbiamo vietato il cibo – precisa Lepore – ma evitato che la somministrazione di alimenti fosse l’unica offerta del centro storico".

