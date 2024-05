"Non sono arrivati i materiali". Slitta il cantiere sul canale Navile

Partono i lavori sul canale Navile in località Castello. Anzi no. In un primo momento l’Agenzia regionale per la Protezione civile aveva comunicato che sarebbero riprese le attività di cantiere riguardo la manutenzione del canale Navile. "A parziale rettifica della precedente comunicazione – si legge in una nota diffusa dal Comune –, la ditta incaricata dei lavori ha avuto problemi con il contratto di fornitura del materiale da posare per la realizzazione della difesa spondale. E quindi non potrà eseguire l’intervento previsto nel canale Navile secondo il programma già indicato. Al momento non è chiaro quando potrà essere garantita la fornitura quindi non ha utilità alcuna mantenere in secca il canale Navile per un periodo non definibile".

"Pertanto – si legge nella nota – è stato riattivato il regolare flusso nel canale Navile e aperto al pubblico il percorso ciclopedonale nei pressi della località Castello con le attuali protezioni provvisorie in corrispondenza della sponda erosa. L’Agenzia si scusa con i residenti e i fruitori per il disguido. Non appena ci sarà certezza circa l’avvenuta fornitura in cantiere del materiale l’intervento sarà ripreso e terminato, dando adeguata comunicazione". I lavori prevedono la posa di una scogliera sulla sponda sinistra del canale Navile in località Castello nel tratto appena a monte della ex conca di navigazione.

p. l. t.