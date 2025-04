di Gianni

Gennasi

LE PERLINE

Se tutto va bene, e sottolineiamo se, entro giugno il marchio principe della lingerie passerà in mani sicure, senza licenziamenti di massa. In attesa del lieto evento, nell’outlet di via Mattei fino al 18 maggio sono in vendita promozionale circa ventimila articoli. Per la gioia, in primo luogo, delle dipendenti. Che no, vivaddio: se tutto va bene non sono rimaste in mutande. LA LETTERA

La Corte d’appello ha scritto a Poste Italiane perché, accusa, da sei mesi i postini non consegnano, o consegnano in ritardo, gli atti giudiziari agli avvocati e agli altri addetti ai lavori. Raccomandata con ricevuta di ritorno?

BONONIA DOCET

Tra le città universitarie italiane, la nostra è quella che negli ultimi quattro anni ha fatto registrare il rincaro più alto per l’affitto di una stanza: 73%, vale a dire che oggi una pigione media tocca i 651 euro al mese. Lo sostiene Immobiliare.it. Fuorisede e fuori di testa.

EGO TE ABSOLVO

Dopo una breve istruttoria, il ministero ha defenestrato il dirigente ad interim del Centro per la giustizia minorile di Emilia-Romagna e Marche che aveva pubblicamente definito Francesco "antipapa" e "usurpatore". Dal Cielo, invece, il perdono di Bergoglio era arrivato subito: "Chi sono io per giudicare un Pappalardo?".

LA PATENTE

Pizzicata con l’auricolare addosso una quarantunenne di origini marocchine prima dell’esame di teoria alla Motorizzazione civile. È stata denunciata dai carabinieri alla Procura. Falsa partenza. AVVENTORI

Il questore ha chiuso per altri quindici giorni il Giardino Verde, un locale di Bazzano frequentato (anche) da pregiudicati, spacciatori, nullafacenti usi ad alzare, troppo e troppo spesso, i gomiti, la voce e i pugni. Identico provvedimento era stato adottato, per gli stessi motivi, nel febbraio dell’anno passato. Eravamo quattro truci al bar.