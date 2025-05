Non togliete i servizi all’Appennino

La tecnologia oggi troppo spesso prende il sopravvento sul contatto umano e tende a sostituirlo. Improponibile. Istituzioni, enti pubblici e privati non vogliono capire (o se infischiano) che a volte non ci si può mettere a discutere con il nastro registrato di un call center o con una app. Serve una persona, serve dialogo. La Società autostrade, per esempio, ha chiuso da tempo i punti di contatto col pubblico e se uno deve chiedere spiegazioni o chiarimenti per un’anomalia legata al pass automatico degli ingressi deve per forza dialogare via mail. Ma gli esempi sarebbero tanti. Non sempre e non in tutti i luoghi la tecnologia può sostituire l’uomo. I territori di montagna hanno necessità di avere a disposizione sportelli e punti contatto molto più di altre aree, ne va della sopravvivenza sociale. Gli anziani che abitano in Appennino non possono prendere il bus come si fa a Bologna semplicemente perchè non c’è, e spesso hanno difficoltà a raggiungere una meta anche se vicina. Lo sviluppo della montagna non si misura solo dagli investimenti di un’azienda che crea posti di lavoro, ma anche dai servizi necessari soprattutto per le fasce più fragili dei cittadini.

