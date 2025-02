Non una di meno, 500 al corteo. Fumogeni rosa fuori dal Cassero. E il 22 si scende di nuovo in piazza

Erano in cinquecento, ieri pomeriggio, al corteo ‘antirazzista, queer e transfemminista’ che ha affollato le strade del centro. La manifestazione, che era stata convocata, inizialmente, in risposta alla ‘Marcia per la sicurezza contro il degrado’ convocata dal neonato gruppo neofascista Rivoluzione Nazionale, si è tenuta malgrado l’altra sia stata annullata a seguito del divieto del questore Antonio Sbordone. I manifestanti hanno sfilato da piazza XX Settembre al Cassero per ribadire che "Bologna è antifascista". Alla testa del corteo le attiviste di Non una di meno, ma alla manifestazione hanno preso parte rappresentanze di tutti i collettivi e le realtà antifasciste cittadine. La manifestazione, convocata per le 16, è partita dopo che i vari gruppi hanno fatto degli interventi al megafono.

Le attiviste, arrivate all’ingresso di via Marconi su piazza dei Martiri, hanno scritto sull’asfalto in vernice fucsia un’enorme ‘Palestina Libera’. Fuori dal Cassero, poi, sono stati accesi fumogeni rosa, prima di concludere la giornata. Con l’appuntamento al 22 febbraio, quando è stata convocata un’altra manifestazione contro il Ddl Sicurezza.

n. t.