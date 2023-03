Non vogliono pagare Picchiano il carrozzaio

Momenti di panico, ieri pomeriggio, verso le 18, in una carrozzeria a San Giorgio di Piano. Come detto erano da poco passate le 18 quando il titolare e gli operai della carrozzeria hanno notato un gruppo di dieci persone, alcuni armati di mazze e bastoni di legno che, con fare minaccioso, si avvicinavano all’attività di riparazione auto. A segnalare il fatto un cittadino che, rimasto sbigottito da quanto stava vedendo, ha subito chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto con due pattuglie. Al loro arrivo, però, la banda armata se ne era già andata ed era rimasto solo il titolare della carrozzeria, un uomo del posto, che aveva qualche lieve contusione e che, dopo poco, si sarebbe recato autonomamente al pronto soccorso di Bentivoglio.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti un gruppo di soggetti, composto di una decina di persone, si era recato alla carrozzeria di Stiatico per ritirare un veicolo che uno di loro aveva lì da qualche giorno in riparazione. Dopo un battibecco sul compenso dovuto al carrozzaio per la restituzione del mezzo alcuni di questi avrebbero aggredito il proprietario provocandogli alcune lievi lesioni sul corpo. Dopo la lite e l’aggressione alcuni di questi se ne sarebbero andati via a piedi per le strade limitrofe, altri, invece, avrebbero preso il veicolo, sempre quello che era nella carrozzeria, e sarebbero andati via con quello senza corrispondere, pare, la somma dovuta al carrozzaio rimasto ferito. Non è chiaro se questa lite sia stata dovuta a un mancato accordo sul prezzo tra il titolare dell’attività e gli aggressori. Quel che è certo è che chiarirlo spetterà ai carabinieri della stazione di San Giorgio di Piano che sono intervenuti sul posto e che dovranno anche identificare tutti i soggetti.

z.p.