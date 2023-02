Nonna Anna compie 100 anni: grande festa con amici e parenti

Grande festa per i cent’anni di nonna Anna Bortone (nella foto). Originaria della provincia di Avellino, ha brindato con tutta la famiglia con un pranzo a base di lasagne e orecchiette, che ha unito specialità bolognesi con i sapori del Sud. A organizzare la festa alle Cucine popolari con una cinquantina di invitati, la figlia Gerarda che ha chiamato a raccolta gli affetti più cari di nonna Anna, impossibilitata, vista l’età, di tornare nel paese natìo per un brindisi. Tanti, quindi, i nipoti presenti, arrivati da diverse parti d’Italia per festeggiare il traguardo. "Sono felicissima di rivedere tutti", ha detto nonna Anna. Prima del pranzo, è stata celebrata la messa alla Parrocchia di San Cristoforo di via Nicolò Dell’Arca.