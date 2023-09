Nonna Iole compie 103 anni. Festa in piazza con la banda

Festa di compleanno doppiamente speciale quella che sabato prossimo coinvolgerà il paese di Sasso in occasione dei 103 anni di Iole Grandi Venturi. C’è il traguardo invidiabile di nonna Iole arrivata a superare in scioltezza il secolo di vita, ma c’è anche un appuntamento di piazza preparato dalla famiglia e organizzato dall’associazione ’Antico mondo contadino’, con Paolo Allori in prima linea, che vuole così rendere omaggio a una socia attivissima nel sodalizio di volontariato conosciuto per le crescentine servite in tante piazze del bolognese, e prima di tutto alla Fira ‘d Sdaz.

Nativa di Castel d’Aiano, approdò al seguito della sua famiglia contadina a Casa Mazzetti alla Fontana di Sasso dove conobbe il futuro marito, Antonio Nicoletti, deceduto nel 1980. Madre di due figlie e lavoratrice instancabile, si è dedicata alla sua famiglia anche con lavori fuori casa, come quelli domestici fatti per tanti anni all’antica Villa Achillini, dove due anni fa si è fatta conoscere anche nella veste di ‘cicerone’ in occasione delle giornate del Fai. Qui infatti raccontò vita ed aneddoti che riguardano la residenza seicentesca. Col marito, racconta la figlia Bruna, iniziò la sua attività di volontariato per l’associazione ’Antico mondo contadino’ continuata per decenni a suon di crescentine e cucina tipica, sempre per beneficenza.

I colleghi di sodalizio saranno sabato in piazza dei Martiri per offrire una merenda per tutti. "Nata subito dopo la Grande guerra, ha superato la Seconda guerra mondiale e dal 1946 è sempre andata a votare. Ne ha viste tante, ma senza mai perdere il suo ruolo di punto di riferimento per la sua famiglia e per la comunità – raccontano Davide e Barbara Vicinelli, nipote e nuora –. E’ una persona speciale che si è fatta volere bene da un intero paese, che nel corso degli anni ha potuto ripetutamente gustare la sua pasta fatta in casa, le prelibatezze del suo orto abbellite dalle sue presine all’uncinetto, che ancora oggi vengono realizzate almeno un paio al dì, perché guai a rimanere con le mani in mano. Forse è anche questa la ricetta per la longevità: un cuore grande e la voglia di godere il bello della vita". Nonna Iole è autonoma, vive con la figlia Bruna, si occupa del giardino, mangia e beve cose buone, ma sempre con moderazione. Ieri ha ricevuto divertita gli auguri in video di Gianni Morandi, e subito dopo si è seduta per recitare il secondo rosario della giornata. Sabato in piazza festa aperta a tutti, col suono della banda di Castel Condino, le crescentine, la torta e il saluto della famiglia, con i nipoti Davide ed Estella, i pronipoti Nicolò e Margot.

Gabriele Mignardi