Nonna Maria festeggia cent'anni a Persiceto: un inno alla gioia

Festeggiati, nella residenza per anziani di San Giovanni in Persiceto, i 100 anni della signora Maria Musolesi. La festa si è tenuta giovedì scorso ed ha visto la partecipazione del sindaco Lorenzo Pellegatti che si è complimentato con la signora per il traguardo raggiunto. Il primo cittadino ha anche portato i saluti dell’amministrazione comunale. Maria è nata a San Benedetto Val di Sambro il 14 agosto 1923. Nel 1945 sposò Adolfo Paganelli con il quale ebbe quattro figli: Ardilio, Letizia, Gian Carlo e Luciana, poi cinque nipoti e otto pronipoti in attesa di un altro bimbo per gennaio prossimo. "La vita di Maria – dicono i familiari della centenaria - è un esempio di dedizione alla famiglia e di amore verso gli altri. Un inno alla gioia che ha illuminato i suoi e le persone che le sono state vicino. Maria ha dedicato la sua vita ai suoi familiari e forse questo è il segreto della sua longevità".

Pier Luigi Trombetta