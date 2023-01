Nonna Maria spegne 105 candeline, anche il sindaco Pucci alla festa con i parenti

L’amministrazione comunale di Gaggio Montano festeggia le 105 candeline della signora Maria Venturi, residente della frazione di Marano. Nata l’11 gennaio del 1918 a Castel d’Aiano, si è subito spostata nel territorio gaggese dove a 19 anni si è sposata. Nel giorno del compleanno il sindaco Giuseppe Pucci e il suo vice Maurizio Malavolti le hanno fatto visita regalandole un mazzo di fiori.

Fino a quando non ha raggiunto l’età della pensione ‘Maria’ ha sempre svolto il mestiere della contadina, alternando gli impegni di chi lavora la terra e si occupa degli animali domestici con quella di madre. Fatiche che ha svolto con il sorriso sulla bocca, con la determinazione e la volontà di quelle donne che, soprattutto dal dopoguerra, in montagna hanno fatto la differenza, trovando il modo per mandare avanti la casa occupandosi di tutti e di tutto. Alla festa erano presenti 5 figli viventi, 3 maschi e 2 femmine, gli 8 nipoti e i 4 pronipoti. Un bel quadretto di famiglia.