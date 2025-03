’Nonno a chi?’ si ride in scena

Promosso dall’associazione Amando (Associazione per le Malattie Endocrine e l’Obesità) domani alle 21 al Teatro Dehon va in scena ’Nonno a chi?’ uno spettacolo sulle generazioni a confronto. Nell’ambito della rassegna ’Diverse abilità in scena’ promossa da Gli amici di Luca, Casa dei Risvegli, a cura di Fulvio De Nigris, la pièce è scritta e diretta da Stefania Polidori, da un’idea di Caterina Rondelli. In scena, accanto alle attrici e agli attori, la compagnia dell’Associazione Amando, composta da pazienti ex obesi. Riprendendo il filole del teatro sociale, la regista punta l’attenzione con irolina e delicatezza sul delicato equilibrio tra giovani e anziani. Ingresso ad offerta libera per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris.