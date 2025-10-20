Nonno muore nel frontale, la nipote 18enne è grave

Malalbergo (Bologna), 20 ottobre 2025 – Sangue, ancora una volta, sulle strade metropolitane di Bologna. A perdere la vita, in un incidente, nel pomeriggio di ieri, il 90enne baricellese, Graziano Donatantonio. Grave la nipote 18enne, seduta sul sedile del passeggero. Il nonno la era andata a prendere a scuola.

L’impatto, frontale tra due autovetture, è avvenuto poco dopo le 16 nel territorio di Altedo, in via Boschi, quasi all’altezza del civico 91. Una strada stretta, che costeggia il canale Navile-Savena, e che in una direzione porta a Boschi di Baricella e nell’altra conduce ad Altedo di Malalbergo. Non sono ancora chiare le cause di questo tragico scontro. Quel che è certo, stando ai rilievi effettuati, è che le due auto procedevano in direzioni opposte quando si è verificato l’impatto frontale. Il novantenne, forse colto da un malore che gli ha fatto perdere il controllo della macchina, era di rientro a casa. Dai primi rilievi, infatti, non emergono segni di frenata. Una delle due auto è stata carambolata a svariati metri dal punto di impatto, a margine della carreggiata. L’abitacolo del mezzo era talmente accartocciato a seguito dell’urto che, per estrarre gli occupanti delle macchina, è stato necessario l’intervento di due squadre dei pompieri, una da San Pietro in Casale e una da Bologna. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto, avvisati da altri automobilisti che passando sul posto hanno dato immediatamente l’allarme, con due ambulanze, una automedica e l’elisoccorso.

Per Donatantonio, alla guida della vecchia Panda, non c’è stato purtroppo nulla da fare: è morto sul colpo. La passeggera 18enne è stata elitrasportata all’ospedale Maggiore e ora si trova in prognosi riservata.

L’altro conducente è illeso. Sulla scena del drammatico incidente sono sopraggiunti gli agenti della polizia locale di Malalbergo con varie pattuglie. Loro si sono occupati dei rilievi, che permetteranno di appurare le cause dell’incidente mortale, e della viabilità che è rimasta a lungo bloccata. Questo schianto mortale segue di quarantotto ore quello che si è verificato, nel primo pomeriggio di sabato a San Giovanni in Persiceto, in via Modena. A perdere la vita era stato il 50enne centauro Luigi Vacca. Con la moto, pare in fase di sorpasso, aveva impattato contro un’auto che svoltava in via Piolino e che non avrebbe visto il motociclista sopraggiungere.