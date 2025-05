Nonno pusher di nuovo in azione: fermato dai carabinieri

Il ‘nonno pusher’ è finito di nuovo nei guai. Questa volta, l’algerino di 73 anni già noto alle cronache, che non ha nessuna intenzione di andare in pensione, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo che lo hanno fermato durante un controllo che stavano effettuando tra i clienti di un locale a Borgo Panigale. Alla vista dell’anziano cliente, già noto per i suoi precedenti di polizia, i militari dell’Arma hanno deciso di perquisirlo, trovandolo in possesso di sette dosi di cocaina e un pezzo di hashish.

Il controllo dei carabinieri è quindi proseguito in un appartamento situato nelle vicinanze, dove l’uomo abita, ed è terminato col ritrovamento di altre dosi di cocaina, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza. Sono così scattate le manette nei confronti dello spacciatore agé, che dopo la convalida in direttissima è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo era stato arrestato, sempre dai carabinieri, anche a gennaio scorso. Anche in quella circostanza aveva scelto come ‘base operativa’ un bar, ma in zona Fossolo. Durante i controlli dell’altro giorno, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno identificato anche un sessantunenne e un cinquantenne, entrambi italiani, trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina suddivisi in dosi. I due soggetti sono stati denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.

n. t.