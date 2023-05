Norman Jones: un inglese con la passione del lontano Oriente

Quando si dice un regalo... Raro e prezioso, che passa dalle mani di un privato al cuore di tutti. Si parla infatti della collezione di Norman Jones (1903-1985), arrivata al Museo Medievale grazie al generoso atto di donazione voluto dalla figlia Ruth Jones, docente inglese residente a Bologna. Jones nacque in Africa da famiglia inglese, che poi tornò nel Regno Unito: proprio qui, durante gli anni universitari sviluppò la passione per il collezionismo di esotici oggetti orientali, libri e fotografie, diventando assiduo frequentatore di negozi di antiquariato. La donazione è costituita da 146 oggetti e opere d’arte orientali: giapponesi, cinesi e indiane. Una raccolta eclettica che comprende tessuti, sculture, miniature, stampe, disegni e acquerelli di diversa provenienza. Insieme ad un piccolo nucleo di miniature indiane del XVIII-XIX secolo, spiccano soprattutto la serie di oggetti cinesi risalenti alla dinastia Qing (tessuti ricamati, mandarin squares, sculture, acquerelli) e quella di opere giapponesi (secoli XVIII-XX). Quest’ultima poi ha alcuni pezzi di notevole valore artistico come documentano la serie di netsuke in ambra e legno, tra cui una siglata, raffigurante la morte che assale un lupo. Il cuore della donazione sono però i 68 esemplari di stampe giapponesi ukiyo-e dei secoli XVIII e XIX, realizzate da alcuni dei più noti e celebrati artisti del periodo Edo, come Kitagawa Utamaro, Katsushika Hokusai, Utagawa Toyokuni, UtagawaToyohiro, Utagawa Hiroshige, Kikukawa Eizan e Utagawa Kuiyoshi.

La collezione Norman Jones sarà oggetto di studio dettagliato e poi esposta in una grande mostra nel 2024.