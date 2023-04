Normativa anti-sismica, dal Pnrr arrivano due milioni per la scuola primaria di Budrio

Nuova vita per le scuole comunali di Budrio grazie a fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Comune di Budrio ha ottenuto il finanziamento relativo all’intervento di miglioramento sismico della scuola primaria di Budrio edificio antico. L’importo totale pari a due milioni e mezzo, cofinanziato dall’ente per 250mila euro, comporterà principalmente lavorazioni di carattere strutturale mirate all’ottenimento del miglioramento sismico del plesso scolastico. Il finanziamento è arrivato in seguito all’aggiornamento della graduatoria relativa agli interventi di edilizia scolastica del piano 2018-2020, confluiti nei "progetti in essere" della Missione 4 – Componente 1 – Investimento "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica" (Pnrr– Next Generation Eu).

Attualmente sono in corso le attività propedeutiche all’avvio della progettazione e parallelamente gli uffici comunali stanno valutando le possibili soluzioni relative alla riorganizzazione delle attività didattiche durante il periodo di esecuzione dei lavori. A tal proposito l’amministrazione comunale ha comunicato che nei prossimi mesi verranno promossi incontri con le famiglie degli alunni delle classi interessate al fine di illustrare le modalità di gestione del prossimo anno scolastico nonché le tempistiche previste per l’esecuzione dell’intervento. "

Una buonissima notizia per le scuole primarie del nostro territorio - ha commentato il sindaco Debora Badiali (foto) -. Abbiamo fatto incontri con le dirigenti scolastiche nelle ultime settimane per mettere in condivisione con loro cosa comporterà questo finanziamento e che interventi avverranno. Stiamo, poi, studiando le soluzioni per far co-esistere, l’anno prossimo, il cantiere con le attività didattiche senza influire troppo sullo svolgimento di lezioni e attività scolastiche".

z.p.