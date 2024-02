Norme sulla sicurezza sul lavoro . Cantiere edile fermato e multato

Sospensione di due attività, un cantiere e un ristorante, per impiego di lavoratori in nero, e sanzioni per oltre 70mila euro. Questo il bilancio dei controlli svolti dai Carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del lavoro) di Bologna e del Comando provinciale

bolognese per verificare "la regolare occupazione dei lavoratori e il rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro".

Nel dettaglio, si legge in una nota, a Crevalcore è stato sospeso un cantiere edile, a cui sono state anche comminate sanzioni per oltre 40mila euro.

I provvedimenti sono stati presi per l’impiego in nero, da parte di una ditta di impianti idraulici, di un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno, e per violazioni al Testo unico sulla Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, sono state rilevate "la mancanza della redazione del Piano operativo di sicurezza (Pos), la mancanza di vista medica preventiva per l’idoneità del lavoratore, carenze nella formazione e informazione in materia di sicurezza dei lavoratori e mancanza di consegna di dispositivi di protezione individuali (Dpi)". L’ispezione in un locale di ristorazione di Castenaso ha invece portato a "sanzionare il titolare per aver impiegato in nero un lavoratore", con l’emissione di "un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e l’irrogazione di una maxi sanzione per lavoro nero".

In un’attività di ristorazione di Crevalcore sono invece emerse “carenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con il mancato adempimento, da parte del titolare, degli obblighi di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori”. Complessivamente, ai due esercizi sono state comminate sanzioni per oltre 30mila euro.