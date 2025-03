Note da intenditori con Ralph Moore e David Kikoski

Serata da intenditori quella che il Camera Jazz & Music Club di vicolo Alemagna propone per domani sera alle 22. Saranno infatti protagonisti Ralph Moore & David Kikoski 4et, con Moore al sax tenore, Kikoski al piano, Essiet Essiet al contrabbasso e Joris Dudli alla batteria.

Questi eccezionali musicisti si sono conosciuti sulla scena newyorkese della fine degli Anni ’80 e dell’inizio degli anni ’90, quando sia Ralph Moore che Dave Kikoski erano membri fissi del Roy Haynes Quartet. Va da sé che il tour, compresa la tappa bolognese, sarà dedicato all’eroe di sempre e a uno dei più grandi inventori della storia del jazz. Il gruppo proporrà musica del quartetto di Roy e composizioni originali.

Ralph Moore ha suonato e registrato musica con un’incredibile lista di musicisti come Dizzy Gillespie, Horace Silver, Freddie Hubbard, Ray Brown, Roy Haynes, e molti altri fino a Stevie Wonder, B.B.King, e Ray Charles giusto per citarne alcuni. David Kikoski è uno dei più completi e efficaci pianisti presenti sulla scena jazz mondiale. Vanta un eccezionale curriculum come leader di trio, nonché collaborazioni di rilievo con Roy Haynes, John Scofield, Michael Brecker, Chris Potter, e nella Mingus Big Band. I suoi concerti sono sempre connotati da una straripante energia e da una personale rilettura dell’universo del jazz moderno.