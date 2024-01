Note dark e mondi onirici. Alchemica suona il metal

Atmosfere oniriche, dimensioni fantastiche, storie che esplorano il versante più oscuro del suono. Tra racconti fiabeschi, sogni in bilico tra il romanticismo e la decadenza, all’Alchemica Club (via dei Lapidari 8/b) vanno in scena due giorni di musica dal vivo, con gruppi che evocheranno una narrazione pop ricca di riferimenti a mondi paralleli, tra simboli cinematografici e favole nordiche. Due rassegne, la prima è in programma questa sera (inizio ore 20), titolo che recita South of Heaven Fest, ospiti attesissimi i Goblin di Claudio Simonetti (nella foto). Le note senza tempo di Profondo Rosso, capolavoro dell’horror globale firmato Dario Argento, faranno da colonna sonora alla serata, una partitura entrata nella storia della popular music, con quell’incalzare delle tastiere, ricordi di organi di chiesa che scandivano il tempo della paura, e che sono diventati il suono, immediatamente riconoscibile, di un gruppo che da molti anni si esibisce in lunghi tour in giro per il mondo.

La formazione, nelle sue varie versioni, esiste sin dal 1975, quando fu pubblicato Profondo Rosso, ed è tra le più amate del pop nazionale misterico. E ancora oggi stupisce la sua capacità di procedere per immagini, trascinando l’ascoltatore in un universo surreale, popolato di fantasmi e figure dall’aspetto per nulla rassicurante. Il loro spettacolo sarà preceduto da quello di una serie di giovani realtà nazionali, esponenti di quella ondata metallica che viene definita ‘doom’, ballate cupe, dall’incedere lento e ossessivo, testi drammatici quasi recitati, un linguaggio nato in Inghilterra con i Black Sabbath.

All’Alchemica ci saranno i Najing che presenteranno il loro ultimo album, i Wast Cult, con le anticipazioni del prossimo disco che segue l’esordio del 2022, e i Di’Aul, che si ispirano al rock degli anni ‘70 e hanno realizzato un lavoro, Abracamacabra, che è stato disco dell’anno per molte riviste internazionali del settore. Subito prima de Goblin saliranno sul palco i Circle of Witches, che festeggeranno ne locale bolognese i loro venti anni di attività proponendo le canzoni della loro opera più recente, Natural Born Sinners.

Domenica il club farà nuovamente da sfondo a una lunga notte metal, lo Spreading Darkness Festival, con tante differenti interpretazioni di questo suono. Come il depressive black metal, qui rappresentato da uno dei suoi più famosi esponenti, i Nocturnal Depression, i più attesi della serata insieme agli italiani Sedna, che rivestono il loro doom con tappeti sonori d’ambiente, che rendono ancora più suggestive le loro apparizioni. Completano il cast, i Deadly Carnage, gli Eyelessight, e i Laetitia in Holocaust, che si ispirano al mondo del metal svedese. Una rara occasione, queste due rassegne, per conoscere una musica che ha da tempo portato il rock italiano fuori dai suoi confini, mescolando cinema horror e hard rock.