’Note di sguardi’ viaggiano con Giovanna Sarti fra Bologna, Cervia e Berlino

Dove non arriva la parola arriva l’immagine, oggi più che mai ’cosa vivente’ che partecipa alla costruzione della realtà, assumendo persino responsabilità. Giovanna Sarti – artista che vive tra Cervia e Berlino – nel 2020 ha dato vita a Note di Sguardi, un progetto giunto quest’anno alla quarta edizione e realizzato grazie al supporto del Comune di Cervia. L’iniziativa consiste nell’affissione di 36 fotografie/poster in formato 70x100 cm, realizzate da altrettanti artisti internazionali in tre città: Cervia, per l’appunto, Bologna e Berlino. Ogni mese, e per tutto l’anno, si darà spazio ad uno scatto diverso. Nonostante l’idea sia partita dal paese romagnolo, Sarti ha chiesto la collaborazione di Gino Gianuizzi e di Sara Bernshausen per la selezione degli artisti, rispettivamente a Bologna e nella

capitale tedesca. Tra la lunga lista dei nomi coinvolti nel progetto, si distinguono Davide Conte, Haris Epaminonda, Leone d’Argento alla Biennale di Venezia 2019, Guido Guidi e la riminese Giulia Marchi. "Note di Sguardi – ha detto Sarti – nasce

allo scopo di fare rete tra quartieri di città differenti per dimensione e carattere, grazie ad interventi di arte pubblica. È una sospensione del flusso, una pausa, uno iato, uno spazio di riflessione, un invito a pensare".

Ecco spiegato il motivo per cui nel piccolo parco antistante la Biblioteca Maria Goia della cittadina compaiono tre supporti in ferro che ospitano tre scatti fotografici ad opera di Cristina Bagnara, Gianni Rossi (autore anche della grafica) e Nadine Schemmann. Questi scatti campeggiano contemporaneamente davanti alla Biblioteca delle Donne di Bologna e alla Bibliothek am Wasserturm di Berlino "proprio per insistere sulla relazione tra immagine e parola", ha spiegato l’ideatrice del progetto. Tuttavia, quest’ultimo consiste anche in residenze di una settimana, durante le quali gli artisti compiono un’indagine fotografica a proposito del territorio cervese: un’ulteriore occasione per arricchire il confronto culturale che avviene anche grazie ad una serie di artist talk.

"In cambio chiediamo alcuni scatti per creare un archivio cittadino dedicato alla Fotografia Contemporanea. Le residenze si sono rivelate esperienze molto interessanti per tutti coloro che hanno partecipato". Fino al 16 aprile a soggiornare in Riviera sarà Filippo Barbero, il quale, domani alle 17, sarà anche il fotografo protagonista di un incontro alla Circonvallazione Sacchetti 113 a Cervia. Lo stesso giorno, ma alle 14,30, si terrà

anche Zonzo, una passeggiata in compagnia di Barbero che consentirà a tutti gli appassionati del settore di scoprire le meraviglie della zona attraverso la lente fotografica. Prenotazioni: notedisguardi@gmail.com

Manuela Valentini