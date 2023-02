Note per i pazienti e gli studenti Unibo

"La musica è necessaria alla vita, può cambiarla, migliorarla e in alcuni casi può addirittura salvarla". Nello spirito di queste parole che guidavano Claudio Abbado, Lorenzo e Alessandro Cillario hanno donato alla Fondazione Sant’Orsola il pianoforte Steinway & Sons di fine Ottocento appartenuto a Carlo Felice Cillario (1915-2007), il celebre direttore d’orchestra protagonista del teatro d’opera internazionale nel secondo Novecento, di origini argentine ma formatosi al Conservatorio di Bologna. Ieri il taglio del nastro al Day Hospital di Oncologia, dove, con la Fondazione Sant’Orsola, lo strumento è stato collocato per 5 matinée offerte da Musica Insieme a pazienti, parenti e personale del reparto: da oggi e regolarmente ogni due settimane, gli stessi artisti che si esibiranno la sera per la rassegna Musica Insieme in Ateneo faranno risuonare alle 11 quel pianoforte, da solo o insieme ad altri strumenti. "Ci è sembrato il modo migliore per festeggiare la 25ª edizione del nostro cartellone ‘giovane’ in collaborazione con l’Università – ha detto la presidente Alessandra Scardovi – grazie al sostegno di Banca di Bologna, cui ci lega la medesima attenzione per la collettività". Il più grato è Andrea Ardizzoni, responsabile della struttura oncologica, che ricorda quanti studi scientifici abbiano ormai accertato le virtù terapeutiche della musica: "In un ambiente delicato come questo, dov’è difficile trovare momenti di serenità, la musica può offrire una distrazione per sdrammatizzare: siamo infatti qui attenti non solo agli aspetti tecnico-professionali, ma anche alla qualità della vita, di cui la musica è componente essenziale". Dopo l’anteprima in ospedale, il violoncellista olandese Anton Mecht Spronk e il pianista bolognese Pietro Fresa si sposteranno al DAMSLab di Piazzetta Pasolini per il concerto inaugurale di Musica Insieme in Ateneo, alle 20.30: fra Beethoven e Prokof’ev, il primo omaggio a Rachmaninov, attorno a cui ruota la rassegna nel 150° anniversario della nascita. Ingresso gratuito per studenti e personale dell’Università.

Marco Beghelli