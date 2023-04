Note preziose dirette da Jordi Savall

di Marco Beghelli

Come ogni anno, il cartellone del Bologna Festival si inaugura in grande stile, con interpreti d’eccezione e programmi ricercati. Questa sera l’Auditorium Manzoni (ore 20,30) ospiterà ancora una volta Jordi Savall, figura poliedrica di violoncellista specializzatosi nella preziosa viola da gamba, poi fondatore e direttore di complessi vocali e strumentali dediti al repertorio antico, non ultimo musicologo impegnato nella riscoperta di perle nascoste dal tempo. Il rapporto con la nostra città è di lunga data: nel 1977 il primo concerto, come ‘gambista’, per il Comunale; al Bologna Festival poi ripetutamente dal 1992 con i suoi vari ensembles ed oggi di nuovo alla guida del coro La Capella Reial de Catalunya e dell’orchestra Le Concert des Nations. In programma tre diverse intonazioni dello ’Stabat Mater’, il testo devozionale più strettamente legato alla Settimana Santa.

Dunque, Maestro, non la sentiremo suonare?

"Al contrario: all’inizio del concerto mi vedrete ancora una volta con la mia amata viola da gamba, che non ho mai abbandonato. Ma ora dedico molte energie alla direzione di partiture vocali e strumentali, dal ’Messiah’ di Händel al ’Requiem’ di Mozart, spingendomi fino ai grandi classici dell’Ottocento: ho appena registrato le nove Sinfonie di Beethoven e in maggio dirigerò la sua ’Missa Solemnis’".

Perché un interprete che affronta l’Ottocento arrivando dalla musica antica desta grande interesse?

"Io stesso, in passato, ho diretto il repertorio antico con orchestre moderne: era normale fino agli Anni ’70. Oggi che però si è ormai tanto diffuso il recupero degli strumenti antichi possiamo godere della stessa perfezione di un’orchestra moderna, ma con le sonorità dell’epoca in cui Beethoven componeva; e questo scarto timbrico perdura fino all’inizio del Novecento, quando gli archi montavano ancora corde di budello e i fiati erano meno metallici. In più, l’interprete del repertorio antico porta con sé un bagaglio stilistico (articolazioni, coloriti, arcate, ecc.) che si era andato perdendo nel corso del secolo passato e che oggi possiamo e dobbiamo recuperare. L’effetto è rivoluzionario, come lo è il recupero dei colori originali nel restauro degli antichi affreschi".

Come ha scelto i tre ’Stabat Mater’ in programma?

"Per contrasto. Quello di Marc-Antoine Charpentier (1680) è stato scritto ad uso del convento femminile di Port-Royal, con una struttura strofica semplicissima che vedeva l’alternanza continua di presbiteri e suore su due melodie simili di grande purezza. Con Domenico Scarlatti (siamo nel ’700) abbiamo invece un’opera di complessità contrappuntistica a dieci voci reali, destinata alla Cappella Giulia in Vaticano, custode dell’antico stile palestriniano. Il notissimo ’Stabat Mater’ di Pergolesi ci porta invece nel gusto concertante (due voci soliste e orchestra) che farà da modello per tante intonazioni successive: se le sue forme sono vicine a quelle dell’opera, la musica è tuttavia di grande profondità e spiritualità".