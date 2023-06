Note sotto le stelle per accompagnare due film-capolavoro

La musica dal vivo sarà anche quest’anno l’affascinante compagna di due tappe del Cinema Ritrovato, che si apre il 24 giugno per proseguire fino al 2 luglio e lasciare, come sempre, spazio al Cinema sotto le stelle. La Cineteca infatti, ha annunciato le date dei ’cineconcerti’ in Piazza Maggiore con l’Orchestra del Teatro Comunale, diretta da Timothy Brock: due serate con due capolavori del 1925, Stella Dallas (nella foto) di Henry King, con la partitura originale di Stephen Horne (lunedì 26 giugno), e Il ventaglio di Lady Windermere, che Ernst Lubitsch trasse dal celebre testo di Oscar Wilde, a cui sarà possibile assistere ascoltando la partitura originale dello stesso Timothy Brock (venerdì 30 giugno). Il manifesto della rassegna quest’anno è la foto scattata da Divo Cavicchioli sul set di ’Quién sabe?’ di Damiano Damiani.