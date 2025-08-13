Notte Bianca ’disconnessa’, via il telefonino

Off Plan arriva a Pianoro, il primo evento "disconnesso". Sabato 13 settembre il Comune di Pianoro presenta ’Off Plan – Disconnessi per riconnetterci’, un evento gratuito, aperto a tutti e unico nel suo genere che trasforma la tradizionale Notte Bianca in un format capace di rispondere ai bisogni di autenticità, lentezza e connessione reale. L’invito rivolto a tutte le persone: prendersi una giornata per spegnere gli schermi, allontanarsi dalle distrazioni digitali e riscoprire il valore del tempo vissuto off line.

Un’intera giornata dedicata alla socialità autentica: relazioni vere, musica dal vivo, artigianato, giochi, cibo, convivialità, performance artistiche, laboratori manuali, spazi di ascolto e momenti di silenzio condiviso. L’evento si svolgerà nel centro del paese e nelle vie adiacenti, trasformate per una sera in un’oasi urbana fuori dal tempo: niente selfie, nessuna diretta, nessuna corsa a "postare". Solo esperienze da vivere, senza filtri.

"Viviamo connessi, ma non presenti – dichiara il sindaco Luca Vecchiettini – Off Plan è un invito collettivo a fermarsi, a respirare, a riscoprire insieme la bellezza delle relazioni non mediate dagli schermi. Non è un rifiuto della tecnologia, ma una riflessione sul suo uso responsabile. Con questo evento, Pianoro vuole segnare un punto di partenza: diventare un Comune che promuove un’idea di progresso consapevole dove la tecnologia non è un fine ma soltanto uno degli strumenti per accrescere la qualità dei servizi al cittadino, delle relazioni umane e della riscoperta del rapporto con l’ambiente e il territorio".

In un mondo che ci ha abituati a essere costantemente connessi, ma troppo spesso disconnessi da noi stessi, Off Plan nasce da un’esigenza condivisa: tornare presenti, qui e ora. Quando è stata l’ultima volta che abbiamo guardato un tramonto senza volerlo fotografare? O ascoltato un brano, una voce, un silenzio, senza l’interruzione di una notifica? Il bisogno è reale, soprattutto tra i più giovani. Secondo il rapporto Deloitte Digital Trends 2024, il 75% dei giovani tra i 18 e i 34 anni si dichiara "sovrastimolato" e in cerca di esperienze più autentiche. E mentre i movimenti di digital detox crescono in tutto il mondo, Pianoro promuove un uso consapevole della tecnologia con il primo "evento disconnesso". Il 13 settembre è una pausa. È un invito. È un ritorno alla relazione autentica, in un mondo che riscopre il valore della lentezza e del contatto.