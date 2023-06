Festa di strada in via Dagnini, questa sera. È infatti la sera della ’Notte bianca in via Dagnini’, organizzata dalla società Eventi s.c.r.l. e, per l’occasione, dalle 18 di questa sera fino all’una e mezza di stanotte (già 9 giugno), saranno in vigore appositi provvedimenti di limitazione al traffico. La Notte bianca interesserà le vie Dagnini, degli Orti, Murri e alcune strade limitrofe, che ospiteranno manifestazioni, eventi

e spettacoli.

Dal divieto d’accesso sono esclusi i veicoli diretti verso proprietà private e ai posti auto al servizio di disabili.