Notte bianca, stand e piazze presi d’assalto

Tanta folla, l’altra sera, alla 13esima edizione della Notte Bianca di San Lazzaro. Un evento organizzato da Confcommercio Ascom San Lazzaro con il patrocinio del Comune di San Lazzaro di Savena, che si è tenuto lungo le strade e nelle principali piazze del centro con la pedonalizzazione anche di alcune vie: un tratto della via Emilia fino a via Jussi, Piazza Bracci, Trebbi, Osca Maserati e via Repubblica. I visitatori sono stati ‘travolti’ tra shopping, esibizioni di ballo, sfilate, mercatini artigianali, street food.

Un’edizione questa che ha avuto anche un importante risvolto benefico grazie alla raccolta fondi lanciata da Confcommercio San Lazzaro tra i suoi associati: il raccolto è stato devoluto alla Pubblica Assistenza di Ozzano e San Lazzaro e a quella di Monterenzio per il grande impegno durante l’alluvione di maggio.

A spiegare l’importanza di questa serata per il territorio Lina Galati Rando, presidente Confcommercio Ascom San Lazzaro: "Come da tradizione, anche per questa edizione abbiamo messo in campo tutte le forze che avevamo a disposizione per regalare, ai nostri clienti, a tutti i sanlazzaresi e ai tanti visitatori di fuori comune ,una festa indimenticabile, di cui continuare a parlare fino alla prossima edizione. I nostri settori - conclude la presidente - , dal commercio al turismo, dalla ristorazione ai servizi, continuano a operare in uno scenario non facile. Rimane però fondamentale fare rete e il successo della serata ne è esempio lampante".