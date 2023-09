Notte bianca in via Castiglione a Bologna: quali sono le strade chiuse

Bologna, 28 settembre 2023 - Negozi aperti fino a mezzanotte, musica live e dj set. Domani, venerdì 29 settembre, scatta la Notte Bianca dei commercianti di via Castiglione alta "Da porta a porta", con il patrocinio oneroso di Confcommercio Ascom Bologna e il patrocinio del Comune di Bologna e del Quartiere Santo Stefano.

La Notte Bianca inizierà alle 19 e andrà avanti fino alle 24 e riguarderà via Castiglione alta. I negozi resteranno aperti fino a mezzanotte, mentre in strada sarà possibile ascoltare musica dal vivo e poi sarà allestito anche un dj set. Per l’occasione, dalle 18 alle 24, saranno adottati dei provvedimenti di limitazione al traffico legati allo svolgimento della manifestazione in via Castiglione, Arienti, Orfeo, Dell’Oro e Chiudare.

Strade chiuse

In particolare: - Via Castiglione divieto di transito veicolare da via del Cestello, eccetto coloro che accedono a passi carrai, a piazza di Porta Castiglione, eccetto accedenti a posti auto a servizio di disabili e veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine; - Via Arienti divieto di transito veicolare ad eccezione di coloro che accedono a passi carrai, a posti auto, a servizio di disabili, a veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine; - Via Arienti strada chiusa all'intersezione con via Castiglione; - Via Arienti senso unico alternato gestito da movieri, con accesso e uscita dall'intersezione con via Chiudare; - Via Orfeo senso unico alternato da via degli Angeli gestito da movieri, con direzione da via degli Angeli a via Rialto; - Via dell'Oro divieto di transito veicolare eccetto accedenti a passi carrai, a posti auto, a servizio di disabili, veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine; - Via dell'Oro strada chiusa all'intersezione con via Castiglione; - Via dell'Oro senso unico alternato gestito da movieri, con accesso e uscita da via Chiudare; - Via Chiudare senso unico di marcia da viale XII Giugno gestito da movieri, con direzione da viale XII Giugno, dell'Oro a via Arienti.

Dal divieto sono esclusi i veicoli accedenti a proprietà private e ai posti auto al servizio di disabili.