Notte blu, il ritorno Mostre, visite e burattini "In vetrina i nostri canali"

La città è pronta per l’ottava edizione della Notte Blu, evento che promuove e mostra ai cittadini gli storici Canali, valorizzando Bologna Città d’Acque. L’iniziativa occuperà l’intera giornata di sabato 27 maggio. "È un appuntamento che mette a contatto la parte più nota dei nostri canali, che è la finestrella di via Piella, con il nostro quartiere generale, la sede in via della Grada, dove c’è uno spazio espositivo che ospita una mostra fotografica – spiega Andrea Bolognesi, direttore di Canali di Bologna –. Vogliamo mostrare alla cittadinanza che i canali sono operativi e funzionali, con qualcuno che se ne prende cura, anche nelle emergenze dei giorni scorsi". Otto eventi in programma, alcuni a pagamento altri gratuiti: prevedono la visione e la spiegazione di mostre fotografiche, visite guidate e animate, e performance, tutte con l’obiettivo di presentare la ricchezza idrica cittadina. "Nel Guazzatoio, che è l’area in via Righi in cui si abbeveravano gli animali, ci sarà un video mapping – dice Milena Naldi, presidente di Gacres dei Conali di Bologna –. Si tratta di spettacolarizzazione e popolarità, con anche la partecipazione di Riccardo Pazzaglia e dei suoi burattini, per trasmettere la storia dei canali anche altrove". Dalle 15 si potrà vedere ‘Running Out’, installazione di Eleonore Griveau, e la mostra fotografica ‘Canali nascosti’. Una visita guidata porterà i cittadini alla scoperta dell’Opificio delle Acque, e poi ci sara una visita animata per bambini, ‘Chi conosce Bologna alzi la mano!’.

Dopo i burattini e un’ulteriore visita guidata tra passato e presente, la serata sarà animata da uno spettacolo teatrale al Guazzatoio e da una video installazione sulle facciate delle case. L’edizione ha il patrocinio del Comune e la collaborazione di Ascom. Il programma si sviluppa lungo luoghi nevralgici pervasi da attività commerciali. "L’arte e la cultura devono convivere con il mondo del turismo e del terziario – afferma Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom –. L’impatto della Notte Blu è forte in via Piella e in via Righi, e i turisti che scoprono la città sono in crescita". In questo percorso, quindi, c’è la collaborazione tra il pubblico e il privato. "Il lavoro di riqualificazione dei canali va accompagnato dalla promozione culturale, e così la città riscopre la bellezza dei canali", conclude Daniele Ara, assessore comunale alle Reti idriche.

Mariateresa Mastromarino