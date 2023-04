Notte, confronto con Amsterdam Ma i comitati e Fd’I vanno all’attacco

Gli Stati Generali della notte continuano. E proprio sull’economia della notte, sulla quale la vicesindaca Emily Clancy ha la delega, si è tenuto ieri il secondo appuntamento. Dopo il confronto con la sindaca di Londra, Amy Lamè, a Palazzo d’Accursio, l’incontro è stato con il sindaco della notte di Amsterdam, Mirik Milan. Sala gremita e Clancy soddisfatta: "Amsterdam ha alcuni contesti simili a quelli di Bologna. Il 19 aprile presenteremo i risultati dei questionari sulla notte, mentre il 4 maggio partirà la governance condivisa con i cittadini per testare le possibili soluzioni da attuare".

Anche ieri, però, non sono mancati i comitati. Non c’è stata la protesta con lo striscione nel cortile, ma una ventina di residenti del centro ha consegnato un volantino (in italiano e inglese) con le istanze di 15 comitati: "Qualsiasi programmazione di attività che preveda l’utilizzo di spazio pubblico va preceduta da un preventiva valutazione d’impatto acustico", è una delle richieste. "La situazione notturna cittadina è fuori controllo", scrivono le sigle firmatarie. Tra gli altri punti, la "prevalenza del diritto alla salute sull’attività commerciale", i nodi del controllo del territorio (da implementare) e della situazione igienica. Attacca anche Fd’I ("Modello Amsterdam? Tutta canne e luci rosse") che lancia anche una proposta per contenere la movida: "Stop alla pedonalizzazione di piazza Aldrovandi".