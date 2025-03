Notte degli Oscar ’made in Bo’ nei cinema

Tutto pronto per la notte degli Oscar a Bologna. Se l’appuntamento celebrativo avverrà domani al Dolby Theatre di Ovation Hollywood a Los Angeles e sarà in diretta su RaiUno dalle 23.30 ora italiana con la sfilata delle star dal red carpet, ecco però che nella nostra città super cinefila ci saranno alcune occasioni per sentirsi vicini alla capitale del cinema mondiale. E si comincia già da questa sera a fare un ripasso d’autore dei film candidati alle statuette.

Alle 20.15 al Modernissimo, ci sarà infatti Paolo Mereghetti, autore del mitico dizionario dei film, ad analizzare i grandi favoriti come Emilia Perez, Anora, The Brutalist, Wicked, A Complete Unknown, The Substance, Io sono ancora qui, scommettendo sui vincitori in compagnia del direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli. A seguire verrà proiettato Incident del 2023, regia di Bill Morrison, il corto di 30 minuti candidato all’Oscar, che ricostruisce una sparatoria della polizia avvenuta a Chicago nel 2018, attraverso diverse fonti e un montaggio in split screen.

Domani, invece, eccoci nel territorio di I Wonder, la casa di distribuzione bolognese ormai abituata a portare in Italia titoli da Oscar, grazie al fiuto del suo fondatore Andrea Romeo. L’appuntamento con l’I Wonder Pictures Oscar Party, in collaborazione con Pop Up Cinema Bologna, giunge quest’anno alla sua terza edizione: dal pomeriggio di domani fino all’alba del 3 marzo, ecco un’intera giornata dedicata ai film protagonisti degli Oscar 2025, durante la quale ospiti, critici cinematografici e creator digitali si confronteranno e scontreranno tra eventi, anteprime, giochi a premi e live, per poi commentare insieme in diretta la Notte degli Oscar.

Dopo aver celebrato il successo di Everything Everywhere All at Once agli Oscar 2023 e quello di La Zona d’Interesse nel 2024, l’Oscar Party 2025 sarà l’occasione per tifare insieme per The Substance di Coralie Fargeat, candidato a ben cinque statuette con distribuzione IWonder: Miglior film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior attrice protagonista (Demi Moore) e Migliori trucco e acconciature. E se vi state chiedendo quale look portare con voi in questa serata, non c’è dubbio, il dress code è proprio The Substance, ovvero vestiti fluo, completi di aerobica, vestaglie col dragone, mascheroni in lattice. Sarà l’opera prima della Fargeat, Revenge, ad aprire la serata party alle 21 al Pop Up Cinema Medica 4K: si tratta di un revenge movie intenso, teso ed emozionante con protagonista l’attrice e modella Matilda Lutz. Mentre si attende la diretta con l’inizio del red carpet e della Cerimonia degli Oscar ci saranno quiz, sfide all’ultimo film, Toto Oscar e altre attività e poi via ai commenti della diretta tutta la notte con pizza e pop corn, fino alla colazione della mattina. Il tutto inglobato in un biglietto di 20 euro. Se invece si vuole cominciare dal pomeriggio, ecco che all’Arlecchino alle 15.30 si proietta Soundtrack to a coup d’etat di Johan Grimonprez, candidato al premio Oscar per il miglior Documentario.