Notte delle edicole, successo per la festa in via Sardegna

Successo e partecipazione per ‘La Notte delle edicole’, ieri sera dalle 19,30 alle 22, organizzata in via Sardegna e in particolare presso l’edicola al civico 6. Tanti i cittadini che sono passati per un saluto e per uno scambio di idee con gli esercenti. Tra di loro anche il capo di gabinetto della Città metropolitana, Sergio Lo Giudice.

"L’edicola è sempre stata un punto d’incontro, di discussione, di scambi di idee, dei sogni dei bambini con i fumetti e le figurine, e di tutte quelle persone che non riuscivano a iniziare la giornata senza aver maneggiato un giornale – sottolinea Giuseppe Marchica, presidente del Sinagi (Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia) –. Nonostante l’informazione elettronica ormai la faccia da padrona, c’è ancora una fascia di lavoratori, i giornalai, che si impegnano per diffondere le notizie e la cultura su carta: basti pensare che durante il lockdown le edicole erano aperte, con gestori che per aiutare i clienti andavano a casa loro a portare il giornale, cosa che stanno continuando a fare anche adesso".