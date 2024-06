Notte d’Estate, splendono le farfalle luminose

Stregati dalle ’Farfalle luminose’. A migliaia, giovedì sera, si sono fermati a bocca aperta davanti alle mirabolanti esibizioni delle due artiste di strada (Simona Solfrini, sui trampoli alti tre metri, e Mara Brizziarelli, a bordo di un triciclo bianco con tanto di ombrellini ricamati) dell’Accademia Creativa di Bastia Umbra (Perugia) che, con lo spettacolo "Bianche Presenze", hanno animato le vie del centro di Zola Predosa, invase da almeno 60 bancarelle per la tredicesima edizione di Notte d’Estate.

Un appuntamento fisso che Ascom offre agli zolesi e agli abitanti dei comuni vicini per salutare l’arrivo dell’estate. "Mai vista tanta gente per strada – ha esultato Mirella Brunelli, presidente locale di Confcommercio Ascom –, mai vista tanta passione nei nostri commercianti nel contribuire alla piena riuscita della manifestazione. Le Farfalle Luminose hanno saputo dare un’aura di mistero e di fascino ad una festa che diventa sempre più popolare". E Davide dall’Omo, sindaco uscente di Zola che ha visitato i banchi con Norma Bai, assessora al Commercio, ha aggiunto: "L’Ascom e i nostri commercianti mostrano un senso di appartenenza alla città sempre più forte. Per una serata i nostri abitanti si appropriano di ogni angolo di Zola". Se, da un lato, sul ponte sul Lavino era possibile ammirare alcuni modelli storici di scooter Vespa, portati dal Vespa Club Casalecchio, o fare una partita a Dama sulle scacchiere organizzate dalla Federazione Italiana Dama, dall’altro in via Risorgimento gli applausi si sprecavano per i ballerini del Centro Danza Buratto. A due passi da loro la mostra dell’associazione Motori classici. Esibizioni di ginnastica ritmica in via Predosa, a cura dell’Unione sportiva Zola. Poco più in là, via Papa Giovanni XXIII, occhi puntati sulle mosse segrete di Kung-fu, Tai-chi e Fit-fight messe in mostra dagli atleti dell’Asco. All’angolo con via Dante ecco le ballerine di Zumba, sempre organizzate dall’Asco. E poi tanti angoli musicali, di fianco a bancarella d’alta gastronomia.

Nicodemo Mele