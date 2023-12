Notte di furti, poi l’inseguimento. Arrestati due ladri di 21 e 24 anni

I Carabinieri di Medicina hanno arrestato due ragazzi di 21 e 24 anni. Entrambi domiciliati in una comunità di accoglienza di Forlì sono accusati dei reati di furto aggravato in concorso in esercizi commerciali, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il 21enne, inoltre, è accusato anche di evasione dagli arresti domiciliari, mentre il 24enne, ha disubbidito all’obbligo di dimora nel comune di Forlì e all’obbligo di presentarsi negli uffici di Polizia giudiziaria. I due ventenni, uno cileno e l’altro di origene polacca, sono stati intercettati alla guida di un’auto rubata sulla via Emilia a Castel San Pietro,grazie all’alert lanciato dal sistema di videosorveglianza alla centrale dei Carabinieri di Imola. Poco dopo, sempre alla Centrale del 112, sono stati segnalati diversi allarmi di furto: il primo verso le 2.34 ad un bar di Castel San Pietro, il secondo alle 2.50 in un centro commerciale a poche centinaia di metri dal bar e il terzo ed ultimo alle 3.15 in un bar pasticceria a Toscanella di Dozza. L’auto rubata era stata ripresa più volte dalle telecamere di videosorveglianza della zona e dai varchi di controllo con a bordo i due uomini più volte immortalati mentre scendevano dalla macchina, forzavano le porte di ingresso dei negozi derubandoli, per poi risalire a bordo e dileguarsi.

Alle 3.30 circa, su indicazione della Centrale operativa, la pattuglia di Medicina, in collaborazione con altre, ha intercettato, lungo lo stradone di Castel Guelfo, la Fiat Panda, intimando lo stop. Ma l’auto ha proseguito la sua corsa ed è partito così un inseguimento. Poco dopo, i due hanno abbondonato l’auto e sono scappati a piedi per i campi. Ma i carabinieri li hanno rincorsi e bloccati. Li hanno perquisiti, ed hanno ispezionato l’auto trovando refurtiva per un valore commerciale di 2mila euro circa. Inoltre, sono state recuperate anche diverse banconote di vario taglio e monetine, per un totale di 815 euro. L’auto, la merce e il denaro recuperato sono stati riconosciuti e restituiti ai proprietari. I due giovani, su disposizione della Procura di Bologna sono stati arrestati e portati in carcere a Bologna in attesa della convalida dell’arresto.