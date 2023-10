Notte fra i libri per i pupazzi

Torna stasera, in tutte le biblioteche di pubblica lettura, La notte dei pupazzi,

dedicata alle bambine e ai bambini che sono invitati a portare il proprio pupazzo del cuore in biblioteca, per lasciargli passare la notte lì. Quando arrivano in biblioteca, ai pupazzi viene messa una piccola targhetta con il loro nome e quello del bambino. I bibliotecari organizzano poi una serie di ’set fotografici’, per documentare ciò che i pupazzi fanno durante la notte: per esempio, giocheranno tra gli scaffali, scopriranno gli spazi della biblioteca, si iscriveranno, prenderanno in prestito un libro. Il mattino seguente i bambini e le bambine tornano in biblioteca per ritrovare i loro amici.