Notte di Halloween a Bologna senza problemi. Paura per un bimbo perso tra la folla

Bologna, 1 novembre 2023 - Alla fine, il tanto temuto flusso di avventori in piazza Aldrovandi non c’è stato. Mostri e zombi di Halloween, in sostanza, non si sono presentati: le transenne e gli Street tutor piazzati a ogni varco hanno funzionato da deterrente, spingendo la ‘transumanza’ altrove. Attimi di paura per un bimbo di sei anni che è sfuggito al controllo della mamma mentre festeggiava in strada in via Matteotti. Ritrovato in venti minuti dalla volante.

Halloween, la notte trascorre senza particolari criticità a Bologna (FotoSchicchi)

Servizio interforze in piazza Aldrovandi

Il servizio interforze in piazza Aldrovandi ha visto presidi di polizia, carabinieri, Locale e anche degli addetti comunali con la pettorina rossa, che fin dalle 20 hanno battuto l’area senza perdere neanche un movimento. Schierati anche alcuni ‘Ranger’ della Forestale. Ai lati della piazza, barriere per impedire l’accesso sregolato. Chiunque è entrato, ha dovuto farlo senza vetro: alcolici e bibite sono stati versati in bicchieri e contenitori di plastica.

Una scena completamente diversa rispetto a quella di un sabato qualsiasi, ma anche di un venerdì sera, quando piazza Aldrovandi risulta murata già dall’orario aperitivo e dove è quasi impossibile mettere piede. Ieri sera non c’era nessuno, insomma: una piazza in formato dottor Jekyll, che non ha lasciato spazio a mister Hyde. C’era però la vicesindaca - o ‘sindaca della notte’ - Emily Clancy, che ha voluto guardare la situazione da vicino, in prima persona.

Nessuna criticità in zona universitaria

Nessuna criticità nella Notte delle Streghe anche in zona universitaria, dove la movida è rimasta controllata. Il fulcro nevralgico, però, non è stato piazza Aldrovandi, come si aspettava il Comune: piuttosto, almeno per una notte, piazza Verdi e via Zamboni si sono ripresi la scena.

Il piano messo in campo dal Comune per limitare gli accessi praticamente non è servito, dato che la festa si è concentrata soprattutto in piazza Scaravilli, dove già dopo cena sono partiti musica e balli fino a tarda ora. Festa anche negli spazi di via San Giacomo, organizzata da ‘Split’.

Quello che ha funzionato, semmai, sono i bus e le navette notturne gratuite messe in campo dal Comune per portare i ragazzi nelle zone a più alta densità dei locali.

In via Petroni non ci sono stati particolari imbottigliamenti, probabilmente anche grazie alla chiusura forzata di alcuni locali da parte di Palazzo d’Accursio: il via vai è rimasto contenuto, senza disagi o passaggi ostruiti dalla marea umana.

Attimi di paura per un bimbo di 6 anni

La festa di Halloween ha avuto davvero qualche attimo di puro panico, per una famiglia bolognese. Fortunatamente però c’è stato il lieto fine. Ieri sera infatti, attorno alle 22, mentre festeggiavano in strada in via Matteotti, la mamma di un bambino di 6 anni l’ha perso di vista in mezzo alla folla. Dopo qualche istante di ricerca vana, è stata allertata la polizia, e la volante Bolognina è prontamente accorsa. Alla fine, dopo una ventina di minuti, il bambino è stato ritrovato sano e salvo in via Albani.

