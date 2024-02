Notte horror con ‘Suspiria’. Poi la maratona (con anteprima) del secondo capitolo di ’Dune’

Anteprime e notti horror al Pop Up Cinema Medica 4k. Da una parte infatti, Dune - Parte 2, il sequel di Dune – parte 1 di Denis Villeneuve è pronto a sbarcare già martedì 27 febbraio (alle 20.30), mentre in Italia uscirà il giorno dopo. Il secondo capitolo della saga (che sarà proposto in lingua originale con i sottotitoli) tratta dal romanzo di Frank Herbert, vede come protagonista ancora una volta Paul Atreides (Timothée Chalamet), che dopo essersi unito a Chani (Zendaya) e agli altri Fremen, medita vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Per il pubblico più appassionato, sempre martedì 27 febbraio al Pop Up Cinema Medica 4k, alle 17.30, ci sarà modo di fare una piccola maratona riassaporando le emozioni del primo film (le prevendite per questi spettacoli sono già aperte). Ma intanto, stasera alle 23.55 è tempo di Notte horror con Suspiria di Dario Argento in una versione restaurata capace di esaltare luci, colori e sonorità di uno dei migliori film horror mai realizzati. Appuntamento anche lunedì, infine, con Kripton di Francesco Munzi (alle 21 al Pop Up Cinema Arlecchino).

Ecco dunque un’opera che indaga la vita sospesa di sei ragazzi, tra i venti e i trent’anni, volontariamente ricoverati in due comunità psichiatriche della periferia romana, che combattono con disturbi della personalità e stati di alterazione. Attraverso il racconto della quotidianità dei nostri protagonisti, delle relazioni che intrecciano tra di loro e con il mondo ’adulto’ composto da psichiatri, professionisti e dalle stesse famiglie, il film ci porta a esplorare in profondità la soggettività umana. Il regista sarà in collegamento con la sala dove dialogherà con Bruna Zani, la direttrice dell’Istituzione Gian Franco Minguzzi, per discutere e approfondire con il pubblico presente le tematiche più calde emerse dal film.