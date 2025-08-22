Notti magiche a Valgattara fra tradizione e modernità

Una vecchia e ancora molto conosciuta canzone popolare recita; "El 24 agost l’è la fèsta ed Vigatèra". E anche quest’anno, domenica 24 agosto, nella piccola borgata di Valgattara, a pochi chilometri da Monghidoro, le finestre del campanile della chiesa si apriranno e le campane inizieranno a suonare, in occasione della tradizionale festa di San Bartolomeo.

Una festa storica che un gruppo di giovani della borgata di Valgattara e della vicina borgata di Cà del Gappa (nella foto), nel 2003, hanno deciso di riportare in vita, e che proprio quest’anno festeggia la sua edizione numero venti. Da oggi, dunque, a domenica, apriranno gli stand gastronomici, dove si potranno assaporare i piatti della tradizione, bere un bicchiere di vino in compagnia e ascoltare della buona musica, in un’atmosfera molto amichevole, che gli inventori della festa hanno saputo mantenere nel tempo. Oggi, alle 21.30, show musicale anni ’70 con i Ze Tafans, domani alle 22.30, dj set con Sara Jackson, e domenica un gran finale con il Coro Scaricalasino e i Suonatori della Valle del Savena.

"Il significato che ha il suono di quelle campane per una piccola borgata abitata da poche anime, che il 24 agosto attira centinaia di persone, è difficile da spiegare – sottolinea la sindaca Barbara Panzacchi –. Il clima che si respira in quei giorni è qualcosa di magico, che mette insieme bambini, giovani, famiglie, zdore e anziani, tutti che rinunciano a un pezzo di ferie di agosto, per permettere alle tradizioni di andare avanti. Tradizioni a base di piatti ricchi di maiale, che diventano tormentoni stampati sulle magliette, a base di musica, sacra e popolare, a base di esposizioni storiche, artistiche e culturali, seduti sui balini di fieno come tanti anni fa. Quindi, come si dice da queste parti, ’quei ragazzi e quelle donne’ di Valgattara vi aspettano, per passare una serata in compagnia".

